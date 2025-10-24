«Были бы рады»: Румыния и Нидерланды продадут объекты «Лукойла»

«Мы были бы рады, если бы «Лукойла» больше не было», — сказал Бушой.

НПЗ Petrotel-Lukoil расположен в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн тонн. В собственность «Лукойла» предприятие перешло в 1998 году.

Возможность продажи доли «Лукойла» рассматривают и власти Нидерландов. Неназванный источник Politico назвал такой шаг как «наиболее вероятный сценарий». В 2009 году российская компания приобрела 45% акций НПЗ Zeeland, расположенного в портовой зоне Флиссинген-Ост на юго-западе Нидерландов. Стоимость доли без учета запасов сырой нефти и нефтепродуктов составила $600 млн.

О введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти» — Минфин США объявил в ночь с 22 на 23 октября. В качестве причины американская сторона обозначила «отсутствие у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения также попали дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. Всего в списке министерства указаны 34 дочерние компании.