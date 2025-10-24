USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Эрдоган готов «подружить» Трампа и Путина

12:23 550

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять на своей территории саммит лидеров США и России.

«Вновь обозначилась важность Турции или Стамбула в мирном видении (урегулирования российско-украинской войны). Мы готовы организовать (переговоры) в любое время. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась», – сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из турне по странам Персидского залива, комментируя вопрос о перспективах переговоров лидеров РФ и США и будущего стамбульских переговоров по Украине.

Он указал, что Анкара верит в диалог, который поспособствует прекращению этой войны.

«С самого начала мы выступали за это, работали над этим и заявляли о возможности справедливого мира. У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества», – отметил турецкий лидер.

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 843
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7469
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3157
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8486
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1399
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2249
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6976
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1092
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5915
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7529
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1683

ЭТО ВАЖНО

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 843
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7469
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3157
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8486
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1399
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2249
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6976
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1092
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5915
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7529
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться