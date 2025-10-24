Эрдоган готов «подружить» Трампа и Путина

«Вновь обозначилась важность Турции или Стамбула в мирном видении (урегулирования российско-украинской войны). Мы готовы организовать (переговоры) в любое время. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась», – сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из турне по странам Персидского залива, комментируя вопрос о перспективах переговоров лидеров РФ и США и будущего стамбульских переговоров по Украине.

Он указал, что Анкара верит в диалог, который поспособствует прекращению этой войны.

«С самого начала мы выступали за это, работали над этим и заявляли о возможности справедливого мира. У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества», – отметил турецкий лидер.