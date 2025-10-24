Разминирование Газы займет целое поколение

Разминирование сектора Газа и уничтожение неразорвавшихся мин и снарядов, оставшихся после двухлетней военной операции израильской армии, может занять около 30 лет. Об этом сообщил представитель международной неправительственной организации (НПО), действующей под эгидой ООН в палестинском анклаве.

«Территория сектора превратилась в минное поле, и удаление неразорвавшихся бомб и снарядов, оставшихся в анклаве в результате обстрелов и бомбардировок израильскими силами, может занять от 20 до 30 лет», – приводит слова представителя НПО агентство Maan.

По его мнению, полностью обезвредить все неразорвавшиеся боеприпасы в Газе просто невозможно, так как многие из них залегают очень глубоко под землей. Представитель НПО также отметил, что только поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов на поверхности потребует времени целого поколения.

Он утверждает, что израильские власти не предоставляют разрешение на ввоз в Газу необходимой техники для обнаружения и уничтожения неразорвавшихся снарядов. По его словам, НПО не получили согласия на доставку в сектор спецоборудования для сжигания взрывоопасных предметов, что позволяло бы избежать подрыва снарядов на месте и исключить риск их повторного использования.

Ранее представитель международной неправительственной организации Handicap International, занимающейся обезвреживанием взрывоопасных предметов и помощью пострадавшим от мин, сообщила, что за время боевых действий в Газе с октября 2023 года израильские силы сбросили на анклав около 70 тыс. тонн бомб и снарядов. Анализ специализированной структуры ООН показал, что от 5% до 10% этих боеприпасов не взорвались.

По данным пресс-службы администрации сектора, под руинами разрушенных зданий и в завалах на улицах остаются не менее 20 тыс. взрывоопасных предметов, включая артиллерийские снаряды, мины, бомбы и ракеты, выпущенные израильской армией по Газе. Все неразорвавшиеся снаряды, как отмечают в пресс-службе, представляют реальную угрозу как для местных жителей, возвращающихся в свои дома, так и для специалистов, занятых разбором завалов.