USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции

12:38 849

Гражданский суд Анкары отклонил иск об аннулировании 38-го съезда оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP), признав его необоснованным из-за недостатка доказательств.

В ноябре 2023 года на 38-м съезде CHP политик Озгюр Озель победил Кемаля Кылычдароглу, завершив его 13-летнее руководство партией. После этого начались юридические процессы: бывший мэр города Хатай Лютфю Саваш и часть делегатов CHP подали несколько исков в разные суды с требованием аннулировать результаты съезда, утверждая, что во время голосования имели место нарушения (в том числе подкуп делегатов и фальсификации).

В феврале 2025 года все эти разрозненные иски были объединены и переданы на рассмотрение в 42-й Гражданский суд первой инстанции Анкары. На ранних этапах суд отказался удовлетворить ходатайства об обеспечительных мерах (то есть временно приостановить работу действующего руководства CHP) и откладывал слушания, ожидая решения по связанному уголовному делу, в котором также рассматривались обвинения против участников съезда.

Между тем партия попыталась укрепить свою легитимность: в сентябре 2025 года CHP провел 22-й внеочередной съезд, на котором снова утвердил лидерство Озеля, в попытке закрепить контроль и сделать судебные претензии менее актуальными.

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 850
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7469
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3162
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8488
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1403
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2252
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6978
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1094
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5916
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7529
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1683

ЭТО ВАЖНО

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 850
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7469
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3162
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8488
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1403
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2252
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6978
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1094
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5916
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7529
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться