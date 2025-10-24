Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции

В ноябре 2023 года на 38-м съезде CHP политик Озгюр Озель победил Кемаля Кылычдароглу, завершив его 13-летнее руководство партией. После этого начались юридические процессы: бывший мэр города Хатай Лютфю Саваш и часть делегатов CHP подали несколько исков в разные суды с требованием аннулировать результаты съезда, утверждая, что во время голосования имели место нарушения (в том числе подкуп делегатов и фальсификации).

В феврале 2025 года все эти разрозненные иски были объединены и переданы на рассмотрение в 42-й Гражданский суд первой инстанции Анкары. На ранних этапах суд отказался удовлетворить ходатайства об обеспечительных мерах (то есть временно приостановить работу действующего руководства CHP) и откладывал слушания, ожидая решения по связанному уголовному делу, в котором также рассматривались обвинения против участников съезда.

Между тем партия попыталась укрепить свою легитимность: в сентябре 2025 года CHP провел 22-й внеочередной съезд, на котором снова утвердил лидерство Озеля, в попытке закрепить контроль и сделать судебные претензии менее актуальными.