Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест

Шеф-редактора Sputnik Азербайджан Евгения Белоусова перевели под домашний арест. Соответствующее решение вынесено Хатаинским районным судом Баку.

Напомним, в июле этого года решением Хатаинского районного суда Баку сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова арестовали на 4 месяца. Им были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В октябре Игоря Картавых перевели под домашний арест. Спустя несколько дней он был освобожден, после чего вылетел в Москву.