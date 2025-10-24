USD 1.7000
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест

13:03 331

Шеф-редактора Sputnik Азербайджан Евгения Белоусова перевели под домашний арест. Соответствующее решение вынесено Хатаинским районным судом Баку.

Напомним, в июле этого года решением Хатаинского районного суда Баку сотрудников Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова арестовали на 4 месяца. Им были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В октябре Игоря Картавых перевели под домашний арест. Спустя несколько дней он был освобожден, после чего вылетел в Москву.

Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
Суд вынес решение в пользу турецкой оппозиции
12:38 851
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье
В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
00:56 7469
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации
11:24 3163
Сегодня решится будущее Турции
Сегодня решится будущее Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 8488
Без пяти минут война между США и Китаем
Без пяти минут война между США и Китаем The New York Times
11:49 1404
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп
10:21 2252
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан
Азербайджанской нефти все меньше. Надежда на Казахстан наш комментарий, все еще актуально
00:14 6978
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение
11:10 1094
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном
02:25 5916
Путин проиграл Будапешт
Путин проиграл Будапешт наша аналитика
23 октября 2025, 22:27 7529
Имамоглу заподозрили в шпионаже
Имамоглу заподозрили в шпионаже
10:14 1683

