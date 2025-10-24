Баку и Варшава расширяют сотрудничество в сфере ветеринарии и пищевой безопасности

В столице Польши Варшаве состоялось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).
На мероприятии была достигнута договоренность о расширении и продолжении сотрудничества между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и соответствующими структурами Польши в области безопасности пищевых продуктов, здоровья растений и животных.
В ходе встречи также был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Главной ветеринарной инспекцией Республики Польша».
Документ подписали заместитель председателя AQTA Закия Мустафаева и начальник Главной ветеринарной инспекции Польши Павел Мейер.
Целью меморандума является укрепление совместных усилий по охране здоровья населения и животных, профилактике заразных болезней животных, а также обеспечение развития взаимоотношений в этой сфере.
Было отмечено, что подписание документа откроет новые возможности для совместной деятельности в сферах государственного ветеринарного контроля, торговли животными и продуктами животного происхождения, профилактики заболеваний, обмена информацией и опытом, а также расширения международного сотрудничества.