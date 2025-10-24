Баку и Варшава расширяют сотрудничество в сфере ветеринарии и пищевой безопасности

В столице Польши Варшаве состоялось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

На мероприятии была достигнута договоренность о расширении и продолжении сотрудничества между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и соответствующими структурами Польши в области безопасности пищевых продуктов, здоровья растений и животных.