Трамп и Рютте насели на Мелони

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пытаясь убедить Рим присоединиться к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей совместное финансирование закупок американского оружия для Украины. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники.

По данным источников издания, особенно активно привлекать Рим к закупкам оружия для Киева пытался Рютте, рассчитывая, что это усилит поддержку Украины и укрепит НАТО. Отмечается, что аналогичные обсуждения проводились напрямую Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским с Мелони. На данном этапе премьер Италии отвергла возможность участия страны в инициативе PURL.

Газета подчеркивает, что Мелони сохраняет осторожность в этом вопросе из-за возможного недовольства оппозиции и союзников, связанных с выделением средств на вооружение других стран вместо нужд самой Италии.

Инициатива PURL была запущена 14 июля Трампом и Рютте. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на участие союзников с обязательными ежемесячными взносами в размере не менее $1 млрд.