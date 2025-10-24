USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Трамп и Рютте насели на Мелони

13:52 1187

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пытаясь убедить Рим присоединиться к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей совместное финансирование закупок американского оружия для Украины. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники.

По данным источников издания, особенно активно привлекать Рим к закупкам оружия для Киева пытался Рютте, рассчитывая, что это усилит поддержку Украины и укрепит НАТО. Отмечается, что аналогичные обсуждения проводились напрямую Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским с Мелони. На данном этапе премьер Италии отвергла возможность участия страны в инициативе PURL.

Газета подчеркивает, что Мелони сохраняет осторожность в этом вопросе из-за возможного недовольства оппозиции и союзников, связанных с выделением средств на вооружение других стран вместо нужд самой Италии.

Инициатива PURL была запущена 14 июля Трампом и Рютте. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на участие союзников с обязательными ежемесячными взносами в размере не менее $1 млрд.

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 139
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1744
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 567
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3451
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2925
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 821
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 818
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1963
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2036
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6343
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2177

ЭТО ВАЖНО

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 139
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1744
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 567
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3451
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2925
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 821
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 818
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1963
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2036
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6343
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2177
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться