Израильский беспилотник спалил автомобиль в Ливане

Израильский беспилотник поразил автомобиль в районе Туль на юге Ливана.
В результате атаки один человек погиб, сообщают ливанские СМИ.
Израильская сторона официально инцидент пока не комментировала.
October 24, 2025
