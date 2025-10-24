Южная Корея спустила на воду субмарину-гиганта

Южная Корея спустила на воду первый корабль второй партии программы KSS-III - подводную лодку ROKS «Чан Йон-силь», которая станет самой большой и самой технологичной субмариной в истории ее флота. Церемония состоялась на верфи Hanwha Ocean в Кодже при участии ВМС Республики Корея и Администрации программы оборонных закупок (DAPA), передает TWZ.

Второй подкласс KSS-III (Batch II) отличается от партии I значительным техническим обновлением: увеличено надводное водоизмещение до примерно 3500 тонн (против 3300 тонн в партии I), удлинен корпус, а также расширены ударные и оперативные возможности.

Главные новации и вооружение субмарины-гиганта:

- Увеличенная вертикальная пусковая установка (VLS): Batch II имеет 10 ячеек VLS (по сравнению с шестью в партии I), что расширяет возможности для размещения крылатых ракет, а также потенциально баллистических ракет подводного базирования (БРПБ).

- БРПБ Hyunmoo-IV-4 (K-БРПБ): об этой ракете известно мало, но сообщалось о ее тестовых пусках и оцениваемых дальностях от ~311 до 497 морских миль (примерно 497-797 км) в различных сообщениях. Она может быть морской версией наземной ракеты Hyunmoo.

- Возможность гиперзвуковых крылатых ракет: ячейки VLS могут использоваться и для будущих гиперзвуковых вариантов в рамках программы Hycore.

- Торпедное вооружение: шесть 533-мм аппаратов, совместимых с торпедами Tiger Shark, противокорабельными крылатыми ракетами C-Star-III или подводными минами SLMM.

Кроме того, стоит отметить, что Batch II оснащена литий-ионными аккумуляторами, которые значительно повышают подводную выносливость и позволяют дольше находиться под водой и совершать маневры высокой скорости. Лодка также имеет «вспомогательную» систему AIP на топливных элементах. Для снижения шума применен комплекс технологий - в том числе резиновое акустическое покрытие и меры против вибрации, повышающие малозаметность.

KSS-III Batch II является ключевым элементом южнокорейской программы KMPR (массированного наказания и возмездия). Сочетание подводных лодок с БРПЛ повышает живучесть возможностей сдерживания и дает Сеулу гибкие опции для ударов обычным оружием в случае угрозы от Северной Кореи.

Подчеркивается, что KSS-III Batch II имеет больший процент компонентов местного (южнокорейского – ред.) производства, что снижает зависимость от импорта и способствует экспортному потенциалу.

Отметим, что корейская программа уже рассматривается как кандидат на участие в международных тендерах (отмечался интерес, в частности, со стороны Канады), а также рассматриваются возможности продажи дизель-электрических подводных лодок в Индо-Тихоокеанском регионе.