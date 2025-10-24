Путин позвонил Алиеву

USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Президент России Владимир Путин 24 октября позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана. 

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, продолжив тему переговоров, состоявшихся 9 октября в Душанбе в рамках заседания Совета глав государств СНГ.

Президенты подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии экономических и торговых связей, а также в реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе», - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что Ильхам Алиев и Владимир Путин подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов. 

Главы государств затронули в разговоре некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях. 

