Путин позвонил Алиеву

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе», - говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что Ильхам Алиев и Владимир Путин подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов.
Главы государств затронули в разговоре некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях.