Индия теперь скупает нефть у арабов

Крупнейший индийский покупатель российской нефти Reliance Industries переключился на закупку сырья в странах Ближнего Востока и США после введения американских санкций в отношении «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний, пишет Bloomberg.

Речь идет о нескольких сортах сырой нефти, включая саудовскую Khafji, иракскую Basrah Medium и катарскую Al-Shaheen, а также некоторое количество американской нефти West Texas Intermediate, рассказали знакомые с ситуацией трейдеры. Ожидается, что эти поставки будут осуществлены в декабре или январе, пояснили собеседники.

Всего индийская компания в октябре приобрела на спотовом рынке не менее 10 млн баррелей сырой нефти, и основную часть этих объемов, по словам трейдеров, составили ближневосточные сорта. Большинство сделок Reliance Industries по закупке сырой нефти были проведены после введения санкций США в отношении РФ.

По данным собеседников, другие индийские нефтеперерабатывающие компании также заинтересованы в спотовых поставках, особенно с Ближнего Востока, из США и Бразилии.

23 октября президент США Дональд Трамп публично объявил о введении Вашингтоном санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла» из-за отказа Кремля к перемирию в Украине. В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) уточнили, что под ограничения попадают дочерние предприятия обеих компаний, расположенные в России. Всего в списке 34 юрлица. Ограничения предполагают блокировку активов в США.

После этого стало известно, что крупнейшие индийские НПЗ решили сократить закупки сырья в РФ практически до нуля. Это в первую очередь касается Reliance Industries, а также Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery.