В Гяндже задержали известного адвоката

Как сообщает haqqin.az, накануне его задержали сотрудники Главного управления полиции Гянджи.

По предварительной информации, между Гахрамановым и одним из работников автомойки произошла ссора, в ходе которой адвокат ударил оппонента. В настоящее время по данному факту ведeтся расследование.

Ранее решением Президиума Коллегии адвокатов деятельность Забиля Гахраманова была приостановлена на шесть месяцев.

Напомним, Гахраманов получил известность как адвокат Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузе.