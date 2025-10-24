Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы

«Согласно новым правилам, штрафы стали еще более жесткими, и платить по ним придется в первую очередь работодателю. Статья 10 Закона об ограничении потребления табачных изделий прямо возлагает на работодателей обязанность не только запрещать курение, но и обеспечивать соблюдение правил на своей территории.

Если ваш сотрудник курит у входа в офис, это уже две статьи расходов: 30 манатов — штраф для самого курильщика и 400 манатов — для должностного лица за отсутствие таблички «Курить запрещено»», — пояснил адвокат.

Кроме того, за выброс окурков предусмотрены отдельные штрафы:

за первый случай — 300 манатов.

при повторном нарушении в течение года — 700 манатов.

Сулейманов подчеркнул, что ограничения распространяются и на электронные сигареты, кальяны и вейпы, поскольку закон приравнивает их к табачным изделиям.

«Пар — не дым, но для инспектора разницы нет. За использование вейпа в неположенном месте предусмотрены те же санкции», — отметил он.

Самое серьезное наказание ждет тех работодателей, которые не приняли мер для предотвращения нарушений:

500 манатов — для должностного лица.

2000 манатов — для юридического лица.

Адвокат советует компаниям системно подойти к вопросу: разместить знаки «Курить запрещено», обустроить специальные места для курения или ввести полный запрет, а также провести инструктаж сотрудников и зафиксировать это подписями.