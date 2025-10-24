USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы

14:26 1977

Несмотря на ужесточение законодательства в Азербайджане, многие по-прежнему игнорируют правила ограничения потребления табачных изделий, заявил haqqin.az адвокат Эльмар Сулейманов.

«Согласно новым правилам, штрафы стали еще более жесткими, и платить по ним придется в первую очередь работодателю. Статья 10 Закона об ограничении потребления табачных изделий прямо возлагает на работодателей обязанность не только запрещать курение, но и обеспечивать соблюдение правил на своей территории.

Если ваш сотрудник курит у входа в офис, это уже две статьи расходов: 30 манатов — штраф для самого курильщика и 400 манатов — для должностного лица за отсутствие таблички «Курить запрещено»», — пояснил адвокат.

Кроме того, за выброс окурков предусмотрены отдельные штрафы:

за первый случай — 300 манатов.

при повторном нарушении в течение года — 700 манатов.

Сулейманов подчеркнул, что ограничения распространяются и на электронные сигареты, кальяны и вейпы, поскольку закон приравнивает их к табачным изделиям.

«Пар — не дым, но для инспектора разницы нет. За использование вейпа в неположенном месте предусмотрены те же санкции», — отметил он.

Самое серьезное наказание ждет тех работодателей, которые не приняли мер для предотвращения нарушений:

500 манатов — для должностного лица.

2000 манатов — для юридического лица.

Адвокат советует компаниям системно подойти к вопросу: разместить знаки «Курить запрещено», обустроить специальные места для курения или ввести полный запрет, а также провести инструктаж сотрудников и зафиксировать это подписями.

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 150
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1749
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 584
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3469
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2925
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 831
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 824
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1978
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2038
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6350
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2185

ЭТО ВАЖНО

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 150
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1749
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 584
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3469
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2925
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 831
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 824
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1978
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2038
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6350
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2185
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться