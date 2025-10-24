Козырь Китая заставил Трампа отступить

Президент США Дональд Трамп перед запланированной на август встречей с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске принял решение не вводить вторичные санкции против Китая за покупку российской нефти, хотя соответствующий меморандум уже был подготовлен. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, подготовленный документ должен был стать инструментом давления на Москву и Пекин одновременно. Тем не менее Трамп отказался от введения санкций, опасаясь ответных мер со стороны Китая, включая ограничения на поставки редкоземельных металлов, критически важных для военной и технологической промышленности США.

Как отмечает WSJ, этот шаг продемонстрировал ослабление влияния «ястребов» в окружении президента и подтвердил, что Трамп продолжает руководствоваться персональным подходом к внешней политике, особенно в вопросах, способных затронуть экономику страны.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин, по данным WSJ, «отбросил традиционный дипломатический сценарий Китая» и разработал новый подход специально для Трампа. Источники газеты сообщили, что Си рассматривает редкоземельные элементы как неоспоримый козырь Китая, позволяющий добиваться существенных уступок от США. Эксперты издания отмечают, что реакция Пекина на американские торговые тарифы, которая ранее была пропорциональной, теперь стала более жесткой.

«Пекин считает, что у него есть максимальные рычаги влияния, и не боится их использовать», – заявил эксперт по Китаю и технологиям Института глобальных конфликтов и сотрудничества Калифорнийского университета в Сан-Диего Джимми Гудрич.

Ожидается, что лидеры США и Китая смогут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября, однако точные дата и время встречи пока не объявлены. При этом незадолго до саммита Пекин вновь дал отпор Вашингтону – 9 октября Министерство торговли Китая ввело ограничения на экспорт технологий, связанных с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, запретив их поставку без специального разрешения.