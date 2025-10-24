Украинские дроны атаковали российский военный городок

Украинские дроны атаковали военный городок в Тверской области России. Силами ПВО Минобороны РФ атака была отражена, сообщает пресс-служба правительства Тверской области в своем телеграм-канале.

По данным российских властей, в нескольких квартирах были выбиты оконные блоки, «в одном из домов нарушена целостность участка кровли», люди не пострадали.

Отмечается, что в военном городке, атакованном украинскими дронами, дислоцируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая дивизия ВС РФ.

По информации российских СМИ, ранее в пресс-службе областного правительства сообщали, что ночью и утром в пятницу, 24 октября, силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Тверской области.