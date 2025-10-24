Британских мусульман обеспечат сигнализацией и охраной

USD 1.7000
Власти Великобритании планируют выделить 10 млн фунтов стерлингов (около $13,3 млн) на усиление мер безопасности в мечетях и мусульманских центрах с целью защиты от возможных нападений. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) объявил, что мечети и мусульманские религиозные центры Великобритании получат дополнительное финансирование в размере 10 млн фунтов стерлингов на обеспечение безопасности для защиты от преступлений и нападений на почве ненависти», – говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что средства будут направлены на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, возведение ограждений и оплату охранных услуг. Они дополнят 29,4 млн фунтов стерлингов (около $39,2 млн), выделенные правительством на безопасность мечетей в прошлом году.

Премьер-министр объявил о новых средствах после визита в мечеть в Писхейвэне на юге Англии, которую в начале октября подожгли неизвестные — пострадавших не было.

По данным правительства, с марта 2024-го по март 2025 года число преступлений на религиозной почве, совершенных против мусульман, выросло на 19%, причем они составили 44% всех подобных инцидентов.

