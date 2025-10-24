Отменяют льготы для азербайджанских работников

С 1 января 2026 года в Азербайджане истекает семилетний льготный период по подоходному налогу для работников частного сектора. Это положение закреплено в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2026 год».

Согласно документу, в будущем году начнется поэтапное возвращение налогообложения доходов, которое будет вводиться постепенно — с пониженных ставок. В 2026 году для граждан с месячным доходом до 2500 манатов подоходный налог составит 3%. Для доходов от 2500 до 8000 манатов налог будет равен 75 манатам плюс 10% от суммы, превышающей 2500 манатов. Те, кто зарабатывает свыше 8000 манатов, заплатят 625 манатов плюс 14% от превышающей части.

В 2027 году ставки вырастут: 5% для доходов до 2500 манатов, 125 манатов плюс 10% — для диапазона от 2500 до 8000 манатов, и 675 манатов плюс 14% — для более высоких доходов. С 2028 года минимальная ставка составит 7%, а максимальная нагрузка достигнет 14%.

Для сравнения: до введения льгот в 2018 году действовали ставки от 14% до 25%. Тогда, например, работники с зарплатой 1000 манатов платили около 116 манатов подоходного налога.

По оценке экономиста Халида Керимли, правительство «стремится восстановить налогообложение в частном секторе постепенно, чтобы избежать резкого роста фискального давления». «С 2026 года налог для низких доходов составит 3%, в 2027 году — 5%, а затем 7%. Это мягкий переход к прежней системе», — отметил эксперт.

Тем не менее совокупная нагрузка на работников увеличится. Помимо подоходного налога, сохраняются обязательные взносы в пенсионный фонд (10%), медицинскую страховку (2%) и фонд занятости (0,5%). Таким образом, совокупные удержания для граждан с доходом до 2500 манатов составят 15,5% уже в 2026 году, а к 2028-му могут вырасти до 19,5%.

По словам депутатов, большинство работников в Азербайджане зарабатывает менее 2500 манатов, поэтому для них налог составит 3% — то есть при зарплате в 1000 манатов ежемесячный налог равен 30 манатам, при 2000 манатах — 60, при 3000 — около 125 манатов, а при 10 000 — порядка 905 манатов.