USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
15:06 849

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела масштабную операцию в Министерстве иностранных дел, в результате которой была разоблачена сеть террористической организации FETÖ, внедренная во внешнеполитическое ведомство.

По сообщениям, MİT выявила группу сторонников FETÖ, которые ранее поступили на службу в министерство, воспользовавшись сфальсифицированными результатами экзаменов.

Известный турецкий журналист Недим Шенер сообщил, что операция проходила с июля по октябрь 2025 года в координации с самим МИД Турции и привела к задержанию ряда высокопоставленных чиновников.

Всего, по данным СМИ, следственные действия затронули 58 сотрудников министерства, из которых 21 продолжал занимать должность на момент операции. Среди арестованных — бывший генеральный консул Турции в немецком городе Мюнстере Ариф Хакан Йетер, бывший заместитель генерального директора МИД Бурак Карарты и экс-временный поверенный в делах Турции в Тель-Авиве Гюрчай Шекер.

Как отмечают турецкие издания, MİT провела четыре этапа операции с 8 июля по 29 сентября.

— 8 июля 2025 года ордера на арест были выданы в отношении 25 человек, семеро из которых являлись действующими сотрудниками МИД, а двое — служащими других государственных структур.

— 16 июля задержаны еще восемь человек, двое из них работали в министерстве.

— 19 сентября арестованы 16 человек, шесть из которых состояли на действительной службе.

— 26 сентября состоялся четвертый этап операции, в ходе которого были задержаны еще 15 подозреваемых.

Из 58 задержанных 31 человек решил сотрудничать со следствием. Их показания позволили установить личности 535 человек, предположительно, связанных с FETÖ. Из них 70 оказались сотрудниками различных государственных органов, в отношении которых начато расследование.

Организатором подпольной структуры внутри МИД считается «германский имам» FETÖ Омер Эрфидан. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел Турции и выполнял роль так называемого «имама МИД» организации. Позже Эрфидан бежал в Германию. В Турции против него возбуждено уголовное дело и выдан ордер на арест.

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 166
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1754
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 602
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3483
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2927
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 850
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 826
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1995
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2044
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6353
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2192

ЭТО ВАЖНО

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 166
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1754
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 602
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3483
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2927
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 850
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 826
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1995
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2044
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6353
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться