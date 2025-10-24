Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела масштабную операцию в Министерстве иностранных дел, в результате которой была разоблачена сеть террористической организации FETÖ, внедренная во внешнеполитическое ведомство.

По сообщениям, MİT выявила группу сторонников FETÖ, которые ранее поступили на службу в министерство, воспользовавшись сфальсифицированными результатами экзаменов.

Известный турецкий журналист Недим Шенер сообщил, что операция проходила с июля по октябрь 2025 года в координации с самим МИД Турции и привела к задержанию ряда высокопоставленных чиновников.

Всего, по данным СМИ, следственные действия затронули 58 сотрудников министерства, из которых 21 продолжал занимать должность на момент операции. Среди арестованных — бывший генеральный консул Турции в немецком городе Мюнстере Ариф Хакан Йетер, бывший заместитель генерального директора МИД Бурак Карарты и экс-временный поверенный в делах Турции в Тель-Авиве Гюрчай Шекер.

Как отмечают турецкие издания, MİT провела четыре этапа операции с 8 июля по 29 сентября.

— 8 июля 2025 года ордера на арест были выданы в отношении 25 человек, семеро из которых являлись действующими сотрудниками МИД, а двое — служащими других государственных структур.

— 16 июля задержаны еще восемь человек, двое из них работали в министерстве.

— 19 сентября арестованы 16 человек, шесть из которых состояли на действительной службе.

— 26 сентября состоялся четвертый этап операции, в ходе которого были задержаны еще 15 подозреваемых.

Из 58 задержанных 31 человек решил сотрудничать со следствием. Их показания позволили установить личности 535 человек, предположительно, связанных с FETÖ. Из них 70 оказались сотрудниками различных государственных органов, в отношении которых начато расследование.

Организатором подпольной структуры внутри МИД считается «германский имам» FETÖ Омер Эрфидан. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел Турции и выполнял роль так называемого «имама МИД» организации. Позже Эрфидан бежал в Германию. В Турции против него возбуждено уголовное дело и выдан ордер на арест.