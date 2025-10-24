USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева

Зеленский встретился с Карлом III

15:08

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, совершает визит в Лондон. Он уже встретился с королем Карлом III, сообщает bbc.

Отмечается, что это уже третья встреча украинского лидера и британского монарха в этом году.

В марте глава Украины Владимир Зеленский встретился с королем Карлом III в Сандрингеме после саммита европейских лидеров, королевские источники сообщали, что встреча длилась чуть больше часа, Зеленский был «тепло принят» монархом.

В июне король принимал Зеленского в Виндзорском замке.

Ранее британский монарх выражал поддержку Зеленскому и Украине, заявляя, что страна столкнулась с «неописуемой агрессией» после «неспровоцированного нападения России на ее землю».

В рамках визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими союзниками и, как ожидается, обсудит пути усиления давления на Россию.

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 169
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1754
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 604
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3487
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2927
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 853
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 828
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 1997
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2044
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6357
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2193

