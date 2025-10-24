Зеленский встретился с Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, совершает визит в Лондон. Он уже встретился с королем Карлом III, сообщает bbc.

Отмечается, что это уже третья встреча украинского лидера и британского монарха в этом году.

В марте глава Украины Владимир Зеленский встретился с королем Карлом III в Сандрингеме после саммита европейских лидеров, королевские источники сообщали, что встреча длилась чуть больше часа, Зеленский был «тепло принят» монархом.

В июне король принимал Зеленского в Виндзорском замке.

Ранее британский монарх выражал поддержку Зеленскому и Украине, заявляя, что страна столкнулась с «неописуемой агрессией» после «неспровоцированного нападения России на ее землю».

В рамках визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими союзниками и, как ожидается, обсудит пути усиления давления на Россию.