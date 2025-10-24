USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева
Историческое решение Ильхама Алиева

Китай перекрывает кислород немецкому автопрому

15:09 704

Германия направила Китаю дипломатическую ноту из-за ситуации с производителем микрочипов Nexperia, чьи действия вызвали дефицит полупроводников и осложнили работу автомобильной отрасли страны, сообщает газета Bild.

По данным газеты, ограничения, введенные Китаем в отношении Nexperia, вызвали серьезные перебои в поставках микрочипов, жизненно важных для автомобильной и электронной промышленности Германии. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе подтвердила, что Берлин направил официальную ноту протеста в Пекин.

«Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них», – заявил Райхе газете Bild.

Она сообщила, что Берлин направил демарш министру торговли Китая. Министр указала, что Германия стремится к «скорейшей деэскалации» ситуации и возобновлению экспорта чипов.

12 октября Минэкономики Нидерландов объявило о применении к Nexperia «закона о доступности товаров» – меры, используемой в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Два дня спустя Апелляционный суд Амстердама отстранил главу компании Чжан Сюэчжэна от исполнения обязанностей, назначив временного директора, а все акции Nexperia Holding, за исключением одной, передал под управление независимого управляющего.

В ответ, как сообщает Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения для Nexperia, запретив ее подразделению в КНР и субподрядчикам вывозить часть чипов за границу. Компания, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, поставляет микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 172
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1755
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 609
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3490
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2928
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 854
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 829
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 2000
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2045
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6359
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2194

