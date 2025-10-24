Китай перекрывает кислород немецкому автопрому

По данным газеты, ограничения, введенные Китаем в отношении Nexperia, вызвали серьезные перебои в поставках микрочипов, жизненно важных для автомобильной и электронной промышленности Германии. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе подтвердила, что Берлин направил официальную ноту протеста в Пекин.

«Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них», – заявил Райхе газете Bild.

Она сообщила, что Берлин направил демарш министру торговли Китая. Министр указала, что Германия стремится к «скорейшей деэскалации» ситуации и возобновлению экспорта чипов.

12 октября Минэкономики Нидерландов объявило о применении к Nexperia «закона о доступности товаров» – меры, используемой в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Два дня спустя Апелляционный суд Амстердама отстранил главу компании Чжан Сюэчжэна от исполнения обязанностей, назначив временного директора, а все акции Nexperia Holding, за исключением одной, передал под управление независимого управляющего.

В ответ, как сообщает Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения для Nexperia, запретив ее подразделению в КНР и субподрядчикам вывозить часть чипов за границу. Компания, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, поставляет микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.