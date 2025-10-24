Северокорейцы помогают россиянам бить по Украине

Северокорейские военные впервые замечены в прямой поддержке наступательных операций России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, солдаты КНДР, находящиеся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам наводить ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

В частности, дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что усиливает точность российских атак.

По данным отчета, северокорейские военные, вероятно, ранее проводили операции с использованием беспилотников против украинских сил в Курской области России. Однако их основная роль заключалась в участии в наземных боях на стороне российских войск.

Разведка Великобритании отмечает, что КНДР использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем.

Согласно данным британской разведки, КНДР потеряла 6 тысяч человек во время боевых действий против украинских войск в Курской области. Это составляет более половины из примерно 11 тысяч военнослужащих, которых Северная Корея направила в регион.

Разведка подчеркивает, что любые решения о введении северокорейских войск на территорию Украины требуют согласования между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области. Они действуют с территории Курской области.