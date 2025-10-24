USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Северокорейцы помогают россиянам бить по Украине

данные MI6
15:28 264

Северокорейские военные впервые замечены в прямой поддержке наступательных операций России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, солдаты КНДР, находящиеся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам наводить ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

В частности, дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что усиливает точность российских атак.

По данным отчета, северокорейские военные, вероятно, ранее проводили операции с использованием беспилотников против украинских сил в Курской области России. Однако их основная роль заключалась в участии в наземных боях на стороне российских войск.

Разведка Великобритании отмечает, что КНДР использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем.

Согласно данным британской разведки, КНДР потеряла 6 тысяч человек во время боевых действий против украинских войск в Курской области. Это составляет более половины из примерно 11 тысяч военнослужащих, которых Северная Корея направила в регион.

Разведка подчеркивает, что любые решения о введении северокорейских войск на территорию Украины требуют согласования между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области. Они действуют с территории Курской области.

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 172
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1755
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 612
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3491
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2928
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 856
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 829
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 2002
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2045
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6360
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2194

ЭТО ВАЖНО

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 172
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1755
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 612
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3491
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2928
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 856
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 829
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 2002
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2045
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6360
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться