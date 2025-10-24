Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном

Стив Дэйнс, республиканец в Сенате США и близкий соратник президента Дональда Трампа, выступая с докладом в Институте Хадсона в Вашингтоне, рассказал, как готовился мирный саммит между Азербайджаном и Арменией, который состоялся в Белом доме 8 августа. По словам сенатора, средства массовой информации были шокированы, узнав, что стороны подпишут мирное соглашение в Вашингтоне при посредничестве США, так как никто этого не ожидал. Дэйнс, сыгравший ведущую роль в формировании политики администрации Трампа в отношении Центральной Азии и Южного Кавказа, поведал о секретных переговорах, предшествовавших мирному саммиту.

Сенатор напомнил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжался с конца 1980-х годов. По его словам, Советский Союз, а впоследствии и Россия выступали в роли регионального посредника и намеренно затягивали конфликт, чтобы сохранить свой контроль и влияние в регионе, гарантируя тем самым, что обе страны не смогут достичь своих целей и вместо этого увязнут в насилии. «Каждый президент США со времен Буша-старшего выдвигал собственные мирные инициативы, пытаясь найти решение проблемы, но все они терпели неудачу. Некоторые не выделили достаточных ресурсов или не расставили приоритеты в переговорах, в то время как другие просто не смогли добиться согласия между сторонами», - заявил сенатор. По словам Дэйнса, администрация Дональда Трампа поставила перед собой задачу достижения мира на Южном Кавказе, и с начала года члены команды президента США начали работать со сторонами конфликта. Как считает сенатор, вторжение России в Украину отвлекло внимание президента Владимира Путина и переместило российские ресурсы дальше на запад, открыв тем самым возможность для большего участия и влияния Америки на Южном Кавказе. По его словам, Армения и Азербайджан «сбросили иго российского принуждения» и обратились «к независимому будущему в партнерстве с Соединенными Штатами». Команда Стивена Уиткоффа немедленно прибыла на место и приступила к решению самых сложных вопросов сделки. «Предыдущие переговоры были направлены на то, чтобы изолировать отдельные вопросы, что привело к созданию невероятно сложной дипломатической сети и непреднамеренному преуменьшению сложности региона. Эта администрация (президента Трампа – ред.) подошла к переговорам комплексно, понимая, что все вопросы взаимосвязаны и что их решения являются взаимодополняющими, а не исключающими. Американские переговорщики выступили с инновационной концепцией «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который соединил бы Азербайджан с его эксклавом Нахчываном, одновременно создав новый торговый маршрут, от которого выиграли бы Армения, Азербайджан и другие государства региона», - рассказал Дэйнс.

Сенатор отметил, что связь между этими двумя вопросами долгое время была самым сложным аспектом мирных переговоров, и соглашение о мирном урегулировании конфликта стало совершенно новым способом выработки решения, устраивающего обе стороны. «Я посетил регион в мае этого года, в разгар переговоров между Арменией и Азербайджаном, проходивших при посредничестве администрации Трампа. В то время мир, безусловно, не был гарантирован, а переговоры все еще оставались хрупкими. Десятилетия конфликта подорвали доверие между двумя странами, и, хотя переговоры продвигались, они еще не были полностью завершены. В регионе я встретился с президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном. Я путешествовал с членами своей команды, сотрудниками посольства, а также некоторыми административными сотрудниками. Наши встречи дали возможность представить свежий взгляд на переговоры, который, по-видимому, оба лидера хотели услышать. Они оба искренне хотели разрешить этот конфликт раз и навсегда. Они оба видели возможности, которые могло предложить будущее, и понимали, что прежде, чем они смогут воспользоваться этими возможностями, необходимо положить конец насилию. Нам удалось обсудить практические решения неразрешимых проблем, которые десятилетиями препятствовали мирным переговорам. И премьер-министр Пашинян, и президент Алиев продемонстрировали огромное мужество и стойкость на протяжении всего этого процесса, поставив на карту свою репутацию и наследие ради достижения мира. Их мужество в сочетании с творческой дипломатией и умением президента Трампа и его команды решать проблемы привели нас туда, где мы находимся сегодня», - заявил сенатор. Стив Дэйнс вспомнил, что во время той поездки он также посетил третью страну Южного Кавказа – Грузию, и рассказал, что встретился с представителями правящей партии «Грузинская мечта» и гражданского общества. Он сказал им, что антагонизм между США и Грузией может прекратиться «хоть завтра», если грузинские власти вернутся в «правильное русло», то есть отойдут от России. «Этот визит продемонстрировал примечательное разделение экрана: Армения и Азербайджан решили сотрудничать с Соединенными Штатами для создания многосторонней структуры, которая выведет их страны в будущее, в то время как Грузия в последние годы, к сожалению, двигалась в неправильном направлении. Соединенные Штаты готовы работать с Грузией, чтобы обеспечить лучшее будущее для ее народа. Оба лидера восприняли мое послание, но с тех пор произошли некоторые негативные события», - сказал Дэйнс.

По его словам, администрация Трампа поступает правильно, подталкивая Грузию к ответственному поведению: «Но я хотел бы напомнить Грузии, что наши отношения не должны продолжать развиваться в том же ключе, в котором они находятся сейчас. Нет никаких причин, по которым Грузия не может стать частью нового регионального партнерства и получить те же выгоды, что и ее соседи. Все, что им нужно сделать — это подхватить протянутую руку Соединенных Штатов и удвоить свою приверженность плюралистической, демократической системе управления». Возвращаясь к мирному саммиту, состоявшемуся в Белом доме 8 августа, сенатор заявил, что достигнутые между лидерами Азербайджана и Армении соглашения пока не означают окончательного мира, а скорее, дорожную карту на будущее. «В нем излагаются принципы мира, обязательства, взятые на себя обеими сторонами, а также роль США как гаранта соглашения. Теперь, когда соглашение подписано, США могут приступить к работе с партнерами по его реализации. Неудивительно, что администрация Трампа действует быстро: она уже выделила 145 миллионов долларов на финансирование развития Армении, и по мере необходимости будут поступать дополнительные средства. Соединенные Штаты вкладывают реальные, конкретные средства в региональный мир, который принесет пользу всем нашим странам», - заявил соратник Трампа. Как отметил сенатор, Армения и Азербайджан обладают значительными природными ресурсами: Баку является одним из важнейших в мире экспортеров газа и нефти, инфраструктура которого позволяет транспортировать продукцию через Турцию в Европу, а Армения располагает крупными месторождениями меди, свинца, цинка, сурьмы и других важнейших полезных ископаемых. Азербайджан также является партнером Израиля, поставляя большую часть газа, используемого им для обеспечения экономики, стабильных поставок энергии в условиях прямой конфронтации с Ираном.