Историческое решение Ильхама Алиева

Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде

Инара Рафикгызы
15:37 173

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу бывшего главного бухгалтера компании Rifah Group Самиры Зейналовой, обвиняемой в присвоении почти 1 миллиона манатов.

Как сообщает haqqin.az, следствие утверждает, что в 2022–2023 годах, занимая должность главного бухгалтера мебельной компании, Зейналова якобы открывала банковские счета на имена своих родственников и переводила туда средства компании. По версии обвинения, она использовала служебное положение и подделывала официальные документы, присвоив в общей сложности 802 429 манатов.

Против Зейналовой выдвинуты обвинения по трем статьям Уголовного кодекса:

— 179.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере),

— 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия),

— 313 (должностной подлог).

В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде ареста.

На суде бывший бухгалтер заявила, что не признает вину и считает обвинения сфабрикованными. По ее словам, она стала «мишенью» после того, как попыталась обнародовать внутренние финансовые нарушения. Зейналова утверждает, что владелец компании, Эльнур Алиев, уклонялся от налогов и социальных выплат на десятки миллионов манатов: «Я устроилась в компанию в 2021 году с окладом в 1500 манатов, но официально мне перечисляли лишь 350. В компании работало около 1700 человек без трудовых договоров. Из-за этого государство недополучило более 54 миллионов манатов налогов. Я сообщила об этом Эльнуру Алиеву, после чего меня обвинили в присвоении и арестовали».

Она потребовала провести полное расследование и привлечь к ответственности «реальных виновных».

Гособвинитель в ходе заседания предложил признать Зейналову виновной по статье 179.4 и приговорить к 11 годам лишения свободы. При этом прокуратура просит снять обвинения по статье 308.2 за отсутствием состава преступления и прекратить производство по статье 313 в связи с истечением срока давности.

Адвокат подсудимой попросил время для подготовки к заключительным выступлениям. Следующее заседание назначено на 27 октября.

Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 1755
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 615
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 3494
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 2928
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 859
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
Мирзоян о больших усилиях Азербайджана и Армении
14:41 829
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
Азербайджанских курильщиков и их работодателей ждут крупные штрафы
14:26 2004
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов переведен под домашний арест
13:03 2045
Предают ради страха или выгоды
Предают ради страха или выгоды о вечном; все еще актуально
02:25 6360
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла»
Евросоюз обрубает щупальца «Лукойла» обновлено 13:41
13:41 2196

