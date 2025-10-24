Турцию усилят истребители Eurofighter

USD 1.7000
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с Катаром и Оманом продолжаются переговоры по вопросу покупки имеющихся у них истребителей Eurofighter.

«Что касается вопроса о Eurofighter, то мы сейчас ведем переговоры с двумя странами - Катаром и Оманом. Я проводил такие контакты, наши министр обороны и министр иностранных дел также проводили встречи по этой теме. Обсуждения продолжатся. Мы хотим как можно скорее завершить эти переговоры и еще сильнее укрепить наши ВВС. С приобретением этих самолетов наши ВВС станут сильнее», - сказал он журналистам своего пула по возвращении из турне по странам Персидского залива.

Турция последние годы активно пытается решить вопрос с обновлением авиапарка своих ВВС. Для этого она разрабатывает собственный истребитель пятого поколения Kaan, который планируется поставить на вооружение в ближайшие годы. Также продолжается разработка собственного двигателя для этого самолета. На переходный период стране необходимо пополнять ВВС современными самолетами. Для этого Турция заключила соглашение с США о поставке истребителей F-16 последних модернизированных версий, однако пока практическая реализация этой сделки не началась. Также Анкара ведет переговоры со странами-участницами консорциума Eurofighter для покупки новых истребителей.

ЭТО ВАЖНО

