USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

Генерал Ибрагимов выслушал нахчыванцев и помог чем мог

фото
15:48 784

24 октября начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Мурсал Ибрагимов провел прием граждан в административном здании Нахчывана районного отделения службы для жителей Нахчывана, Бабека, Джульфы, Кенгерли, Ордубада, Садарака, Шахбуза и Шарура.

На приеме были выслушаны обращения 30 граждан, в том числе две семьи шехидов и одного участника войны. Граждане обращались по вопросам прохождения действительной военной службы или трудоустройства, определения места прохождения будущей срочной службы их детей и другим вопросам.

Ибрагимов выслушал каждого обратившегося и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений была решена на месте, некоторые вопросы взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения. Обращения, не относящиеся к компетенции ГСМПВС, были направлены в соответствующие ведомства.

Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 3691
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 6237
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 1298
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
16:19 1848
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 2033
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 1959
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2468
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 3249
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 6217
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 3272
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 2257

ЭТО ВАЖНО

Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 3691
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 6237
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 1298
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
16:19 1848
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 2033
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 1959
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2468
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 3249
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 6217
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 3272
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 2257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться