Новый президент Северного Кипра пообещал хранить верность демократии и секуляризму

Туфан Эрхюрман, победивший на президентских выборах в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), приведен к присяге в качестве шестого президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Церемония инаугурации нового лидера турок-киприотов состоялась в Ассамблее - парламенте ТРСК.

Новый президент обещал отстаивать безусловный и неограниченный суверенитет и хранить верность демократическому, светскому и социальному государству, основанному на верховенстве закона и принципах Ататюрка. Он также заверил парламентариев, что будет трудиться на благо и счастье» народа и стремиться к тому, чтобы каждый гражданин мог пользоваться фундаментальными правами и свободами.

После выступления Эрхюрмана в здании Ассамблеи прозвучал гимн ТРСК. На церемонии присутствовал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.