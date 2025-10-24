Новый президент Северного Кипра пообещал хранить верность демократии и секуляризму

Туфан Эрхюрман, победивший на президентских выборах в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), приведен к присяге в качестве шестого президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Церемония инаугурации нового лидера турок-киприотов состоялась в Ассамблее - парламенте ТРСК.
«Я буду защищать существование и независимость государства, неделимую целостность страны и народа», - цитирует Эрхюрмана газета «Ени дюзен».
Новый президент обещал отстаивать безусловный и неограниченный суверенитет и хранить верность демократическому, светскому и социальному государству, основанному на верховенстве закона и принципах Ататюрка. Он также заверил парламентариев, что будет трудиться на благо и счастье» народа и стремиться к тому, чтобы каждый гражданин мог пользоваться фундаментальными правами и свободами.
После выступления Эрхюрмана в здании Ассамблеи прозвучал гимн ТРСК. На церемонии присутствовал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
После Эрхюрман посетил места захоронений первого лидера турок-киприотов Фазыла Кючука (1906-1984) и основателя ТРСК Рауфа Денкташа (1924-2012), возложив венки на их могилах. Затем он отправился во дворец президента ТРСК, где состоялась церемония передачи ему власти от предыдущего президента Эрсина Татара.
На состоявшихся 19 октября выборах президента ТРСК председатель Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман, отстаивающий идею формирования на Кипре федеративной государственной модели, заручился поддержкой 62,76% голосов избирателей и одержал победу в первом туре. Его мандат рассчитан на пять лет.