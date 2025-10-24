В Джебраиле фотовыставка «5-й год Победы: шаги «Великого возвращения» и презентация фильма Bura mənim evimdir

Организаторами фотовыставки и кинопоказа выступили Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Специальное представительство президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. Это прошло при поддержке Министерства науки и образования, сообщили в пресс-службе госкомитета.

На мероприятии подробно обсуждались значение победы азербайджанской армии во Второй Карабахской войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отвага и героизм, проявленные азербайджанскими солдатами и офицерами при освобождении Джебраила от оккупации, восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях, как продолжение Великой победы, и ныне успешно реализуемое «Великое возвращение». Было отмечено, что жители восстановленного города Джебраила испытали радость возвращения на родину, здесь для них созданы комфортные и безопасные условия проживания и возможности для реинтеграции в экономическую деятельность.

Участники мероприятия сначала посмотрели фотовыставку, отражающую процессы восстановления Джебраила и других освобожденных территорий, а также символическое значение «Великого возвращения». Фотовыставка языком искусства передала истории борцов за «Великое возвращение» и возвращения жизни на эти территории. Затем был показан фильм Bura mənim evimdir.

Выступивший с речью на мероприятии заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов рассказал о важности «Великого возвращения» на освобожденных территориях Азербайджана. Сотрудник Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агиль Гурбанов рассказал о важности «Великого возвращения» и дальнейшем развитии этого процесса. Учредитель Союза фотохудожников Азербайджана Мирнаиб Гасанов и председатель Союза Амира Сулейман подчеркнули, что профессиональные и любительские фотографы, чьи работы были представлены на выставке, отразили успешные этапы «Великого возвращения» и внесли вклад в создание его фотоархива.