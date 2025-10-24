USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Историческое решение Ильхама Алиева
Новость дня
Историческое решение Ильхама Алиева

В Джебраиле фотовыставка «5-й год Победы: шаги «Великого возвращения» и презентация фильма Bura mənim evimdir

ФОТО
16:08 348

В средней школе имени Мехти Мехдизаде города Джебраила состоялась фотовыставка под названием «5-й год Победы: шаги «Великого возвращения» и презентация фильма Bura mənim evimdir («Здесь мой дом»).

Организаторами фотовыставки и кинопоказа выступили Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Специальное представительство президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. Это прошло при поддержке Министерства науки и образования, сообщили в пресс-службе госкомитета.

На мероприятии подробно обсуждались значение победы азербайджанской армии во Второй Карабахской войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отвага и героизм, проявленные азербайджанскими солдатами и офицерами при освобождении Джебраила от оккупации, восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях, как продолжение Великой победы, и ныне успешно реализуемое «Великое возвращение». Было отмечено, что жители восстановленного города Джебраила испытали радость возвращения на родину, здесь для них созданы комфортные и безопасные условия проживания и возможности для реинтеграции в экономическую деятельность.

Участники мероприятия сначала посмотрели фотовыставку, отражающую процессы восстановления Джебраила и других освобожденных территорий, а также символическое значение «Великого возвращения». Фотовыставка языком искусства передала истории борцов за «Великое возвращение» и возвращения жизни на эти территории. Затем был показан фильм Bura mənim evimdir.

Выступивший с речью на мероприятии заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов рассказал о важности «Великого возвращения» на освобожденных территориях Азербайджана. Сотрудник Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агиль Гурбанов рассказал о важности «Великого возвращения» и дальнейшем развитии этого процесса. Учредитель Союза фотохудожников Азербайджана Мирнаиб Гасанов и председатель Союза Амира Сулейман подчеркнули, что профессиональные и любительские фотографы, чьи работы были представлены на выставке, отразили успешные этапы «Великого возвращения» и внесли вклад в создание его фотоархива.

Участники мероприятия с интересом посмотрели также документальный фильм Bura mənim evimdir, подготовленный госкомитетом. В фильме отражена история жизни Джейхуна Карабахлы, который, хотя и родился в американском штате Нью-Джерси, всегда был связан душой с селом Сулейманлы Джебраильского района, где родился его дед, и показан его визит на родину предков.

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета при госкомитете и жители города Джебраила.

Документальный фильм Bura mənim evimdir, подготовленный при поддержке госкомитета, был удостоен приза на X Международном фестивале короткометражных фильмов Ege Art, проходившем в Измире (Турция).

Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 3693
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 6237
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 1299
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
16:19 1848
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 2034
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 1960
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2468
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 3249
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 6218
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 3272
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 2259

ЭТО ВАЖНО

Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 3693
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 6237
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 1299
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
16:19 1848
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 2034
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 1960
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2468
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 3249
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 6218
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 3272
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 2259
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться