Житель Украины в поезде взорвал гранату: есть погибшие и раненые

На железнодорожной станции «Овруч» в Житомирской области Украины мужчина во время проверки документов подорвал неизвестное устройство, в результате погибли четыре человека, передает «Украинская правда».

В Нацполиции подтвердили изданию факт происшествия, но не предоставили данных о пострадавших или погибших.

Спикер МВД Марьяна Рева в комментарии «УП» сообщила, что погибли четыре человека. Спикер уточнила, что трагедия произошла во время проверки документов у мужчины. Десять человек получили ранения.

В результате взрыва погибли совершивший подрыв 23-летний житель Харькова, а также три жительницы Коростенского района в возрасте 29, 58 и 82 лет. Среди погибших – сотрудница пограничной службы, которая задавала вопросы мужчине.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил «Украинской правде», что в числе раненых двое военнослужащих. «Мужчина, подорвавший взрывное устройство, скончался в машине скорой помощи. Предварительно установлено, что мужчина, совершивший подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госрубежа», – сказал он.