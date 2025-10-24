USD 1.7000
Житель Украины в поезде взорвал гранату: есть погибшие и раненые

16:12 1533

На железнодорожной станции «Овруч» в Житомирской области Украины мужчина во время проверки документов подорвал неизвестное устройство, в результате погибли четыре человека, передает «Украинская правда».

В Нацполиции подтвердили изданию факт происшествия, но не предоставили данных о пострадавших или погибших.

Спикер МВД Марьяна Рева в комментарии «УП» сообщила, что погибли четыре человека. Спикер уточнила, что трагедия произошла во время проверки документов у мужчины. Десять человек получили ранения.

В результате взрыва погибли совершивший подрыв 23-летний житель Харькова, а также три жительницы Коростенского района в возрасте 29, 58 и 82 лет. Среди погибших – сотрудница пограничной службы, которая задавала вопросы мужчине.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил «Украинской правде», что в числе раненых двое военнослужащих. «Мужчина, подорвавший взрывное устройство, скончался в машине скорой помощи. Предварительно установлено, что мужчина, совершивший подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госрубежа», – сказал он.

Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 3698
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 6239
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 1301
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
16:19 1848
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 2036
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 1960
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2469
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 3251
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 6220
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 3272
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 2259

