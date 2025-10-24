На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США для «официальных переговоров» спустя два дня после того, как президент США Дональд Трамп объявил о санкциях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные о визите.

Ожидается, что Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель Кремля, встретится с представителями администрации Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией», рассказали источники.

Визит проходит на фоне растущего недовольства США отказом Кремля прекратить войну в Украине и заявления Трампа об отмене ожидавшегося саммита с Владимиром Путиным в Будапеште, который президент США анонсировал неделю назад, комментирует CNN.

Телекомпания также напоминает, что недавно Дмитриев предложил построить туннель «Трамп-Путин» между Аляской и Дальним Востоком России.

Родившийся в советское время в Украине и получивший образование в Гарварде и Стэнфорде Кирилл Дмитриев работал консультантом в американской консалтинговой компании McKinsey и инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, напоминает CNN.

После вторжения России в Украину Дмитриев попал под американские санкции. Минфин США тогда назвал его «близким соратником Путина» и его семьи.

Американские власти временно сняли санкции с Кирилла Дмитриева, чтобы Госдепартамент США мог выдать ему визу для въезда в страну, сообщал источник CNN в апреле.