USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Историческое решение Ильхама Алиева

Международная конференция об искусственном интеллекте в Баку

16:32 486

В Баку проходит международная конференция «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации». Ее организатором выступило агентство DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Мероприятие проводится во дворце «Гюлистан». Участие в нем принимают около 350 представителей из 20 стран, включая государственных служащих, депутатов, экспертов и представителей международных организаций. Конференция началась с показа видео об работе агентства DOST.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в своем выступлении отметил, что конференция также представляет новый бренд агентства — SocGov, знаменующий новый этап в развитии социального управления.

Министр сообщил, что за 2018-2025 годы в социальной сфере было реализовано пять крупных реформ, что привело к значительному росту социальных выплат. Он подчеркнул «важность концепции DOST, инициативы первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и отметил, что опыт Азербайджана в этой сфере вызывает интерес у таких стран, как Молдова, Узбекистан и Сербия».

Было отмечено, что 90% из 150 услуг министерства предоставляются в цифровом формате, а 52 из них — в проактивном режиме. Министерство три года подряд занимает первое место в рейтинге «индекса ASAN услуги» и получило около 250 международных наград.

Анар Алиев также рассказал о работе по внедрению искусственного интеллекта. В частности, ИИ используется в подсистеме «Инвалидность» для анализа медицинских направлений, а также разрабатывается консультационный механизм на его основе. Планируется применять технологии ИИ и в сферах занятости и реабилитации.

На конференции также выступили другие официальные лица, которые отметили важность обсуждения роли искусственного интеллекта в социальной сфере.

В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии по темам цифрового государства, искусственного интеллекта в социальных услугах и будущего рынка труда. Участники делятся опытом и предлагают идеи по внедрению технологий в социальную сферу. В завершение конференции иностранным гостям будут вручены благодарственные письма и сувениры.

