Международная конференция об искусственном интеллекте в Баку

В Баку проходит международная конференция «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации». Ее организатором выступило агентство DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Мероприятие проводится во дворце «Гюлистан». Участие в нем принимают около 350 представителей из 20 стран, включая государственных служащих, депутатов, экспертов и представителей международных организаций. Конференция началась с показа видео об работе агентства DOST.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в своем выступлении отметил, что конференция также представляет новый бренд агентства — SocGov, знаменующий новый этап в развитии социального управления.

Министр сообщил, что за 2018-2025 годы в социальной сфере было реализовано пять крупных реформ, что привело к значительному росту социальных выплат. Он подчеркнул «важность концепции DOST, инициативы первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и отметил, что опыт Азербайджана в этой сфере вызывает интерес у таких стран, как Молдова, Узбекистан и Сербия».