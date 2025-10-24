Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать

По его словам, сейчас оптовая цена бензина марки АИ-92 составляет 1 289,82 маната за тонну. С добавлением 26,2 маната дорожного налога розничная цена достигает 1 441 маната за тонну — около 1,10 маната за литр. До конца текущего года поступления от этого налога в бюджет составят 45,5 миллиона манатов, однако в 2026 году ожидается их рост почти в три раза — до 131,2 миллиона манатов.

Аналогичная тенденция наблюдается и по дизельному топливу: его оптовая цена сейчас составляет 1 041,21 маната за тонну, а с учетом налога — 1 190 манатов за тонну (примерно 1 манат за литр). В 2025 году дорожный налог с дизеля принесет бюджету 51,3 миллиона манатов, но в следующем году эта сумма может вырасти до 169,7 миллиона манатов.

Экономист отметил, что увеличение поступлений связано не только с внутренним производством, но и с импортом топлива. По его словам, доходы от дорожного налога на импортируемый бензин возрастут в 10,8 раза — с 2,3 до 24,85 миллиона манатов. Таким образом, государство получит больше налогов как от внутреннего производства, так и от ввоза.

При этом, по прогнозам, в 2026 году налоговые выплаты SOCAR и ее дочерних структур сократятся на 180 миллионов манатов, или на 9,6% по сравнению с текущим годом. Это связано со снижением добычи нефти и газа, а также уменьшением объемов переработки почти на 12%.

«В таких условиях сохранить стабильные цены на бензин и дизель будет сложно, — пояснил экономист. — SOCAR получает меньше прибыли как от добычи, так и от переработки, при этом объемы поставок на внутренний рынок сокращаются. Одновременно государство планирует увеличить налоговые поступления почти втрое. Эти два фактора — сокращение производства и рост налоговой нагрузки — делают удержание цен экономически невозможным».

По оценке эксперта, в 2026 году рост цен на топливо почти неизбежен. Вероятное подорожание, по его прогнозу, составит от 10 до 20 процентов: бензин АИ-92 может подорожать до 1,20–1,30 маната за литр, а дизель — до 1,10–1,20 маната.