Трамп и дальше будет идти против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп желает действовать самостоятельно, без участия Конгресса, против Венесуэлы, сообщает в пятницу Semafor со ссылкой на источник.

«Лицо, близкое к Белому дому, заявило Semafor, что Трамп будет координировать свои действия с Конгрессом, лишь когда президент Венесуэлы Николас Мадуро окажется под стражей в США», - передает портал.

Администрация США ранее провела «с полдюжины секретных брифингов» для конгрессменов и утверждает, что прежние администрации не были столь же транспарентны в отношении возможных военных операций. Однако конгрессмены-демократы и некоторые республиканцы задаются вопросом, являются ли законными удары США по лодкам в Карибском море, которые, по версии американской стороны, перевозили наркотики.

Сенатор-демократ Крис Мерфи отмечал, что действия США в отношении Венесуэлы, по-видимому, являются личным политическим приоритетом госсекретаря США Марко Рубио. Мерфи добавлял, что «определенно, есть радикалы, которые хотят отправить войска США в Венесуэлу».

Semafor отмечает, что большинство республиканцев не демонстрирует интерес к тому, чтобы остановить расширение военных операций США у берегов Венесуэлы. на фоне военной кампании, направленной против, по словам Вашингтона, наркоторговцев в Карибском бассейне и Тихом океане.

