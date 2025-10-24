USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Определен третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell – следующим можешь стать ты!

17:06 322

Эмоции в лотерее Bakcell снова растут! Определен третий победитель еженедельного розыгрыша автомобиля Zeekr 001. Эльвира Пашаева, выбранная с помощью искусственного интеллекта, сегодня получила свой автомобиль и испытала незабываемые эмоции радости от победы. Отметим, что Эльвира Пашаева выиграла в лотерее, приобретя всего лишь 1 AZN «Шанс»-пакет.

Но на этом эмоции не заканчиваются! В ближайшие недели еще 10 счастливчиков смогут выиграть Zeekr 001. Удача может быть на вашей стороне! Примите участие и не упустите свой шанс стать победителем!

 Приобретите «Шанс»-пакет уже сейчас и увеличьте свои шансы в 4 раза!

«Шанс»-пакеты:

• 1 AZN «Шанс»-пакет – 3 шанса → *3#YES

• 5 AZN «Шанс»-пакет – 25 шансов → *25#YES

• 20 AZN «Шанс»-пакет – 150 шансов → *155#YES.

Всего в мегалотерее уже 3 участника выиграли автомобиль Zeekr 001, а 20 человек стали обладателями iPhone 17. Абоненты Bakcell имеют возможность выигрывать iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финальном розыгрыше.

Подробнее: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 3714
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 6245
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 1313
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
16:19 1854
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 2047
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 1965
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2471
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 3256
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 6225
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
10:21 3273
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
15:06 2260

ЭТО ВАЖНО

