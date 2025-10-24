USD 1.7000
Историческое решение Ильхама Алиева

В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?

Отдел информации
17:55

Израильские источники сообщают, что основу международных сил, планируемых к размещению в секторе Газа, составят военные из Азербайджана и Индонезии. По данным издания Israel Hayom, это стало известно после недавних переговоров между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и их командами.

Ожидается, что в состав миссии войдут десятки тысяч военнослужащих. Как пишет израильская газета, Индонезия имеет давний опыт участия в международных миротворческих и полицейских операциях Организации Объединенных Наций, включая Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Израиль же на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с Азербайджаном в различных сферах, в том числе в области безопасности.

По данным израильских СМИ, Индонезия и Азербайджан сформируют основу Международных сил стабилизации (ISF), которые будут размещены в Газе

Сообщается, что решение о формировании стабилизационных сил преимущественно из военнослужащих Азербайджана и Индонезии было принято после того, как Израиль наложил вето на участие Турции в этой операции. Как отмечает Israel Hayom, Соединенные Штаты поддержали позицию Израиля, и турецкие войска не будут задействованы в военных действиях в секторе Газа.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказались присоединиться к миссии. Более того, президент Дональд Трамп ясно дал понять, что американские войска не будут размещены в секторе Газа. Возможность участия Катара в операции по демилитаризации анклава, как отмечается, даже не рассматривалась.

По данным Israel Hayom, координация развертывания подразделений Азербайджана и Индонезии уже ведется, однако пока находится на начальной стадии. Одним из препятствий является требование Джакарты, чтобы любые международные силы получили мандат Совета Безопасности ООН. Переговоры о принятии соответствующей резолюции уже начались.

Соединенные Штаты поддержали позицию Израиля, и турецких войск не будет в секторе Газа

Тем не менее Израиль по-прежнему скептически относится к документам Совета Безопасности, ссылаясь на прошлый негативный опыт и невозможность обеспечить выполнение подобных решений. В то же время Франция настаивает на включении в текст резолюции пункта о создании палестинского государства, против чего категорически выступает Израиль. В настоящий момент между сторонами ведутся интенсивные переговоры о поиске формулировки, приемлемой для всех участников. «В Израиле скептически оценивают вероятность принятия подобной резолюции и сомневаются в способности международных сил, если они будут сформированы, выполнить свой мандат. В настоящее время политическая установка министерства обороны заключается в том, чтобы дать шанс плану, поддерживаемому США. Однако многие считают, что в какой-то момент для достижения целей Израилю вновь придется прибегнуть к военным действиям. Еще один нерешенный вопрос, активно обсуждаемый сейчас, касается того, сохранит ли ЦАХАЛ свободу оперативных действий для противодействия угрозам со стороны ХАМАС в Газе, подобно тому, как он действует против «Хезболлы» на юге Ливана», — пишет израильская газета.

На днях командующий Центральным командованием США адмирал Брэдли Купер посетил Баку и провел переговоры с руководством страны

Напомним, ранее издание Haaretz сообщало, что Азербайджан пока не дал согласия на отправку миротворческого контингента в Газу, объяснив это тем, что Израиль заблокировал участие Турции в операции.

На днях командующий Центральным командованием США, адмирал Брэдли Купер, посетил Баку и провел переговоры с руководством страны. Учитывая, что регион Ближнего Востока, включая Израиль, входит в зону ответственности Центрального командования, и именно адмирал Купер курирует обсуждение вопросов, связанных с формированием международной стабилизационной миссии в Газе, можно предположить, что основной целью его визита было проведение консультаций относительно возможного направления азербайджанского военного контингента в этот регион.

