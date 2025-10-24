Алиев освободил от должности главу госагентства

Председатель Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана Ильгар Аббасов освобожден от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, текст опубликован на официальном сайте главы государства.
Ильгар Аббасов, выходец из Нахчывана, был назначен на должность главы госагентства 15 июля 2022 года с присвоением высшего воинского звания генерал-майора.
Другим распоряжением главы государства на эту должность назначен Сардар Сафаров, ему присвоено звание генерал-майора.