Мировой океан «задыхается» от пластика

Ученые подсчитали, что в Мировом океане сейчас плавают около 170 триллионов кусочков пластика. Даже если бы человечество сейчас полностью прекратило использовать пластик, понадобилось бы более века, чтобы те отходы, которые уже накопились, исчезли или опустились на дно, считают исследователи. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что пластик чрезвычайно вреден как для человеческого, так и для животного организмов: его микро- и наночастицы обнаруживают в артериях, мозге и половых органах. Хотя врачи еще исследуют последствия его действия, но уже известно, что он влияет на появление диабета, сердечных болезней, нарушение работы кишечника.

Ученые из Университета королевы Марии в Лондоне в новом докладе, обнародованном 23 октября в издании The Royal Society, пришли к выводу, что проблема не исчезнет в ближайшее время.

«Люди часто думают, что пластик в океане просто тонет или исчезает. Но наша модель показывает, что большинство крупных плавучих кусков пластика медленно разлагаются на поверхности, постепенно дробясь на более мелкие частицы в течение десятилетий», - пояснила исследовательница университета доктор Нань Ву.

По ее словам, эти крошечные фрагменты могут со временем «путешествовать» вместе с органическими остатками ко дну океана, но этот процесс занимает много времени. Даже через 100 лет около 10% первоначального пластика все еще будет оставаться на поверхности.

Исследователи говорят, что пластик, который в конце концов оседает на дне, а это около 94% всего пластика, может храниться там веками.

«Он может существовать практически вечно, если не появится что-то, что сможет его разлагать в очень холодной среде океана», - отметила старший научный сотрудник организации Oceana Ким Уорнер.

Хотя пластик на поверхности разрушается под действием солнца и волн, тот, что оседает на дно, разлагается гораздо медленнее. Некоторые его виды содержат химические добавки, которые делают пластик устойчивым к воздействию природных факторов, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Пластиковое загрязнение распространяется не только в океане - оно есть в реках, ручьях, озерах и даже в воздухе, которым мы дышим. Чтобы уменьшить вред, ученые предлагают стратегии сокращения производства пластика и лучшего контроля за его происхождением.

Профессор Кейт Спенсер, которая также участвовала в исследовании, отметила, что результаты подтверждают продолжительность проблемы, созданной человечеством.

«Это исследование показало, что загрязнение микропластиком — это проблема многих поколений. Даже если мы прекратим производство пластика завтра, нашим внукам все равно придется очищать океаны от последствий нашей деятельности», - сказала профессор.