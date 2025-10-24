США убивают наркокурьеров

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении удара по судну, занимавшемуся контрабандой наркотиков. Он написал об этом в своем аккаунте в Х.

По его словам, в результате удара ликвидированы шесть наркокурьеров.

«Ночью по приказу президента США Дональда Трампа Минобороны нанесло удар по судну, эксплуатируемому организацией Tren de Aragua (TdA), признанной террористической и занимающейся незаконным оборотом наркотиков в Карибском море», — отметил он.

Хегсет подчеркнул, что, по данным разведки, судно перевозило наркотики.

«На борту находились шесть наркотеррористов. Все они были уничтожены. Американские войска не понесли потерь», — написал глава Пентагона.

Он также добавил, что США будут наносить удары по всем, кто участвует в наркотрафике.

«Если вы наркотеррорист, занимающийся контрабандой наркотиков в нашем полушарии, мы будем относиться к вам так же, как к «Аль-Каиде», — заключил Хегсет.