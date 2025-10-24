USD 1.7000
США убивают наркокурьеров

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении удара по судну, занимавшемуся контрабандой наркотиков. Он написал об этом в своем аккаунте в Х.

По его словам, в результате удара ликвидированы шесть наркокурьеров.

«Ночью по приказу президента США Дональда Трампа Минобороны нанесло удар по судну, эксплуатируемому организацией Tren de Aragua (TdA), признанной террористической и занимающейся незаконным оборотом наркотиков в Карибском море», — отметил он.

Хегсет подчеркнул, что, по данным разведки, судно перевозило наркотики.

«На борту находились шесть наркотеррористов. Все они были уничтожены. Американские войска не понесли потерь», — написал глава Пентагона.

Он также добавил, что США будут наносить удары по всем, кто участвует в наркотрафике.

«Если вы наркотеррорист, занимающийся контрабандой наркотиков в нашем полушарии, мы будем относиться к вам так же, как к «Аль-Каиде», — заключил Хегсет.

Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
На фоне недовольства Трампа человек Путина появился в США
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух
У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
Вскрыто гнездо «гюленистов» в МИД Турции: «имам» сбежал в Германию
