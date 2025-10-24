USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Тихановская не рискнула посетить Армению

18:17 1056

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская, проживающая с 2020 года в Литве, отменила поездку в Армению после того, как литовские власти понизили уровень предоставляемой ей охраны. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на советника Тихановской Дениса Кучинского.

«Да, могу подтвердить, что нам пришлось принять непростое решение отменить давно запланированный первый в истории визит в Армению на пленарное заседание «Евронест». Это связано с решением приостановить использование личной охраны – службы безопасности первых лиц государства – за рубежом. Мы надеялись, что для стран с высоким уровнем риска будет сделано исключение, но, к сожалению, этого не произошло», – сказал Кучинский.

С начала октября личная охрана Тихановской была переведена из службы охраны руководства в ведение бюро криминальной полиции. Первая из этих структур обеспечивает безопасность государственных руководителей, тогда как вторая занимается защитой лиц, в отношении которых, по мнению властей, может существовать угроза. В связи с изменением статуса охраны представительство белорусских оппозиционеров 8 октября объявило о приостановке своей деятельности.

По неофициальным данным, расходы на обеспечение безопасности Тихановской, которое ранее осуществлялось в круглосуточном режиме, составляли около €1 млн в год из бюджета Литвы.

Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
19:51 325
Анара Асадли арестовали в зале суда
19:30 860
Экрем Имамоглу оправдан
17:35 6575
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
11:24 7386
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 3860
Спецпредставители Трампа и Путина встретятся в Майами
18:10 2942
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 3865
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 2819
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
14:53 2761
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 4576
Путин позвонил Алиеву
14:37 7724

