Тихановская не рискнула посетить Армению

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская, проживающая с 2020 года в Литве, отменила поездку в Армению после того, как литовские власти понизили уровень предоставляемой ей охраны. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на советника Тихановской Дениса Кучинского.

«Да, могу подтвердить, что нам пришлось принять непростое решение отменить давно запланированный первый в истории визит в Армению на пленарное заседание «Евронест». Это связано с решением приостановить использование личной охраны – службы безопасности первых лиц государства – за рубежом. Мы надеялись, что для стран с высоким уровнем риска будет сделано исключение, но, к сожалению, этого не произошло», – сказал Кучинский.

С начала октября личная охрана Тихановской была переведена из службы охраны руководства в ведение бюро криминальной полиции. Первая из этих структур обеспечивает безопасность государственных руководителей, тогда как вторая занимается защитой лиц, в отношении которых, по мнению властей, может существовать угроза. В связи с изменением статуса охраны представительство белорусских оппозиционеров 8 октября объявило о приостановке своей деятельности.

По неофициальным данным, расходы на обеспечение безопасности Тихановской, которое ранее осуществлялось в круглосуточном режиме, составляли около €1 млн в год из бюджета Литвы.