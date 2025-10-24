ХАМАС похвалился завершением первого этапа сделки

USD 1.7000
Палестинское движение ХАМАС считает, что выполнило все обязательства, предусмотренные первым этапом соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил представитель организации Хазем Касем.

«ХАМАС выполнил все условия для завершения первого этапа: отпустил живых заложников и передал тела некоторых погибших. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы извлечь и передать оставшиеся тела», – заявил Касем. Текст его выступления приводится в Telegram-канале палестинской группировки.

Представитель движения добавил, что «для начала реализации второго этапа сделки необходимо будет провести дополнительный раунд переговоров с посредниками», поскольку вторая стадия соглашения «напрямую связана с проблемами, которые требуют детального обсуждения».

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники в рамках договоренностей о мирном урегулировании освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших. Власти Израиля выразили недовольство тем, что палестинская сторона вернула только четыре тела из 28.

За минувшие 11 дней из сектора Газа израильская сторона получила 14 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 13 заложников. Таким образом, по данным Израиля, палестинские радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.

