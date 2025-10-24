Макрон призвал Евросоюз решительно ответить Китаю

USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС предложил обсудить введение беспрецедентных торговых ограничений против Китая в ответ на планируемый Пекином экспортный контроль, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Макрон заявил, что Европе следует тщательно рассмотреть все возможные ответные меры, включая использование нового инструмента ЕС по противодействию «экономическому принуждению».

По словам источников, президент Франции подчеркнул, что действия Китая «угрожают доступу европейских компаний к критически важному сырью и требуют решительного ответа».

Как отмечает Bloomberg, обсуждение этого вопроса проходило с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, который подтвердил факт дискуссии, но сообщил, что единого решения принято не было. Инструмент ЕС по борьбе с экономическим принуждением еще никогда не применялся на практике, и его использование может значительно обострить отношения между ЕС и Китаем, отмечает издание.

