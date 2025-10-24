Важные мероприятия Азербайджана в Турции

В турецком городе Кахраманмараше прошла конференция под названием "История начала пути, ведущего к Победе, – 27 сентября 2020", посвященная общенациональному Дню памяти. Мероприятие состоялось при совместном сотрудничестве Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF) и Университета Кахраманмараш Сютчю Имам. Участникам конференции был продемонстрирован видеоролик, опубликованный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с Днем памяти, а также подготовленный Госкомитетом по работе с диаспорой видеоматериал, повествующий об Отечественной войне и пути, ведущем к победе. На открытии мероприятия выступили первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, ректор Университета Кахраманмараш Сютчю Имам профессор Алптекин Ясым, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев, советник председателя Федерации турецко-азербайджанских обществ Парвиз Мамедзаде. Выступившие отметили значимость подобных мероприятий с точки зрения доведения до международной общественности исторических реалий, национальных интересов и справедливой позиции Азербайджана. Они также подчеркнули важность пропаганды реалий, созданных победой в Карабахе в региональном и глобальном измерении.

Конференция продолжилась панельным заседанием. На заседании, проведенном под модераторством доцента Университета Кахраманмараш Сютчю Имам Марзии Мамедовой, с докладами выступили депутат Милли Меджлиса профессор Васиф Гафаров, профессор Университета Кахраманмараш Сютчю Имам Тогрул Исмаил и профессор Национального университета обороны Турции Ибрагим Этхем Атнур. В докладах были подробно разъяснены ход, историческое значение, результаты Отечественной войны, а также справедливая позиция Азербайджана с точки зрения международного права и с академической точки зрения. Выступившие особо отметили, что героизм и воля, проявленные азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, имеют историческое значение. В выступлениях было доведено до внимания, что 27 Сентября – День памяти является гордой, славной и незабываемой историей азербайджанского народа, а победа в Карабахе представляет стратегическую и нравственную ценность не только для Азербайджана, но и всего тюркского мира. Азербайджанская делегация затем провела официальные встречи в Хатае и Кахраманмараше. Ha встрече в районе Паяс провинции Хатай с каймакамом Кюршадом Караджой и председателем муниципалитета Паласа Бекиром Алтаном состоялся обмен мнениями по укреплению азербайджано-турецких братских отношений. Выдвинута инициатива о присвоении одной из улиц города Палас названия "27 Сентября", а одному из парков – "Победа". Предложение было встречено с одобрением и включено в повестку дня Муниципального собрания.

Затем делегация встретилась с губернатором Кахраманмараша Мюкерремом Унлюером, председателем городского муниципалитета Фыратом Гергелем и ректором Университета Кахраманмараш Сютчю Имам профессором Алптекином Ясымом. На встречах было выражено удовлетворение визитом азербайджанской делегации, высокую оценку, в частности, получила братская поддержка, оказанная Азербайджаном после произошедшего в Кахраманмараше землетрясения. Проведение в июне этого года в Кахраманмараше церемоний открытия квартала "Aзербайджан" с участием президента Ильхама Алиева и президента Турции Эрдогана, школы имени Гейдара Алиева и закладки фундамента Азербайджанского культурного центра было расценено как наглядный пример братских отношений. Другое мероприятие в Турции состоялось в городе Игдыр. Международная научная конференция под названием "Общее культурное наследие тюркского мира: Деде Горгуд" была организована Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Игдырским университетом, Нахчыванским государственным университетом, Домом Азербайджана в Игдыре и генеральным консульством Азербайджана в Карсе. На открытии мероприятия выступили руководитель Дома Азербайджана в Игдыре Зия Закир Аджар, губернатор Игдыра Эрджан Туран, ректор Игдырского университета профессор Экрем Гюрель, ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев и генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев. Выступившие подчеркнули, что наследие Деде Горгуда занимает особое место в исторической памяти братских народов. Констатировав, что Деде Горгуд является достоянием, признанным и оберегаемым на международном уровне, они расценили это как источник гордости для всех тюркских народов. Мероприятие продолжилось панельным заседанием. На заседании, проведенном под модераторством доцентов Огуза Догана и Исмаила Абалы, народный писатель Азербайджана и академик Кямал Абдулла, профессора Метин Экиджи, Рамазан Коркмаз, Эсма Шимшек, Салахеддин Бекки, Айша Четин, Мехмет Черибаш и Рефийе Шенесен выступили с докладами об эпосе Деде Горгуда и его роли в тюркском мире.