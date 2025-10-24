USD 1.7000
Сделка киллера Асадова с прокурором

19:04

Гражданин России азербайджанского происхождения Орхан Асадов, который по заданию иранских спецслужб планировал убийство израильского миллиардера Теди Саги и четырех членов его окружения на Кипре, заключил соглашение с прокурором, чтобы избежать пожизненного заключения.

Как сообщает газета Fileleftheros, в соответствии с достигнутой договоренностью прокуратура сняла с Асадова обвинение в терроризме. Взамен он признал себя виновным по всем остальным пунктам обвинения. Таким образом, Орхан Асадов не будет приговорен к пожизненному сроку и может получить до 14 лет лишения свободы по обвинениям в покушении на убийство, незаконном хранении оружия и других преступлениях.

До этого Асадов занимался извозом и мелкой торговлей в России. Он был завербован иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и действовал как член связанной с силами «Кудс» группировки «Хусейнчиляр», получив задание организовать покушение на граждан Израиля на Кипре.

В сентябре 2021 года, спустя несколько дней после прибытия на Кипр для выполнения задания, Асадов был задержан местными правоохранительными органами на основании информации, переданной израильской разведкой «Моссад». При обыске у него изъяли два пистолета, боеприпасы и другие доказательства. Позднее были арестованы и другие участники заговора, включая граждан Пакистана, оказывавших помощь Асадову, а также гражданина Азербайджана Турала Алиева, снабдившего киллера пистолетом с глушителем.

Суд по делу 42-летнего Асадова продолжается уже некоторое время. На последних слушаниях между стороной обвинения и защитой было достигнуто соглашение о снятии обвинения в терроризме. В результате судья готовится завершить процесс на следующем заседании и огласить приговор обвиняемому.

