Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев сопротивлялся призывам к новым санкциям против России, рассчитывая разрешить российско-украинскую войну через личную сделку с российским лидером Владимиром Путиным, однако в итоге изменил позицию, в том числе под влиянием госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Оценка Рубио — «давнего ястреба в отношении России», что Москва никак существенно не изменила свою позицию, стала ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа, сообщили агентству американские и европейские чиновники, знакомые с ситуацией.

По данным Bloomberg, изменение позиции президента США отражает рост влияния Рубио, который совмещает должности госсекретаря и временного советника президента по национальной безопасности. Его подход резко контрастирует с более мягкой стратегией в отношении России, ранее проводимой спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

В то же время агентство отмечает, что признаков утраты Уиткоффом влияния по вопросам России или в целом нет: на этой неделе он ездил по странам Ближнего Востока, контролируя соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа, о котором помог договориться Трампу.

Однако, по словам источников агентства, переговоры Уиткоффа с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками перед августовским саммитом на Аляске создали впечатление, что Москва готова на уступки, что вызвало путаницу в оценках ситуации. В результате подготовку новой встречи стал курировать Рубио.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила Bloomberg, что ведущая роль в принятии внешнеполитических решений остается за Трампом, а Уиткофф и Рубио действуют в единой команде, опровергнув сведения о якобы возникшей путанице и подчеркнув, что дипломат продолжает работать с президентом над урегулированием.

Примечательно, что в июле The Telegraph также писала о прямом влиянии Рубио на изменение позиции американского лидера в отношении России.