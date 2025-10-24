Германия натолкнулась на дипломатическую стену Китая

Пресс-секретарь МИД Германии пояснила, что визит Вадефуля перенесен «на более поздний срок», так как китайская сторона не подтвердила проведение никаких мероприятий с его участием, кроме встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Представитель внешнеполитического ведомства выразила сожаление в связи с ситуацией, подчеркнув, что Китай является «страной, которая, как никакая другая, влияет на действия России в войне против Украины».

Вадефуль должен был стать первым членом правительства Фридриха Мерца, совершившим официальный визит в Китай. По инициативе какой стороны было принято решение об отмене, остается неизвестным, отмечает Der Spiegel.

«Мы глубоко сожалеем, что, вопреки нашим совместным планам, в ближайшие дни не будет возможности лично обсудить это», — заявила представитель МИД. В числе вопросов, которые необходимо обсудить, она назвала ужесточение контроля за экспортом из Китая редкоземельных металлов, болезненное для немецкой промышленности.

Тем временем Die Welt отмечает, что отмена визита Вадефуля в Пекин является «внешнеполитической катастрофой» для правительства канцлера Фридриха Мерца.

Издание напомнило, что Мерц уже почти полгода возглавляет правительство ФРГ, но до сих пор ни разу не посещал Китай после вступления в должность. При этом, по информации газеты, «в календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни» для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. «Однако, по слухам, (лидер КНР) Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — говорится в статье.

Die Welt считает, что теперь Мерца и Вадефуля ожидают непростые времена.

«Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, – это выяснение отношений с Китаем», – пишет газета. По оценке издания, критики из рядов Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС также могут поставить под вопрос «управленческое искусство» главы правительства ФРГ, учитывая, что предшественники Мерца на посту канцлера – как Олаф Шольц, так и Ангела Меркель – придерживались иной стратегии в отношении Пекина.

Несколько дней назад официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь призвал правительства иностранных государств следовать «политике одного Китая» и отказаться от дипломатических связей с Тайванем. При этом Германия и Тайвань поддерживают культурные, торговые и научные контакты: Тайвань представлен неофициальными представительствами в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте, а также имеет научного представителя в Бонне. Кроме того, Германия поддерживает участие Тайваня в международных организациях и критикует Китай за агрессивную внешнюю политику.