Анара Асадли арестовали в зале суда

USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Состоялся суд по уголовному делу бывшего председателя ныне ликвидированной партии Yüksəliş Анара Асадли.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева было принято решение об аресте Асадли.

Данную информацию нашему сайту подтвердил его адвокат Хикмет Алиев.

Потерпевший по делу подал ходатайство об аресте Асадли. Суд удовлетворил ходатайство, Анар Асадли был арестован в зале суда.

Отметим, Анару Асадли вновь предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана, в отношении него была избрана мера пресечения – запрет на выезд.

