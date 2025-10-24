USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Макрон пообещал Украине зенитки и истребители

19:40 300

Франция планирует передать Украине дополнительные зенитные комплексы Aster и истребители Mirage, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по оказанию поддержки Киеву.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных) и направим дополнительные самолеты Mirage», – сказал Макрон, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в X.

Он отметил, что Франция вместе с другими участниками коалиции «объявит о новых инициативах». Кроме того, Макрон подчеркнул, что «коалиция желающих» должна и дальше поддерживать Украину в укреплении энергетической инфраструктуры.

Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
19:51 339
Анара Асадли арестовали в зале суда
Анара Асадли арестовали в зале суда
19:30 875
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 6594
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 7390
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 3872
Спецпредставители Трампа и Путина встретятся в Майами
Спецпредставители Трампа и Путина встретятся в Майами обновлено 18:10
18:10 2943
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 3874
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 2823
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2762
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 4581
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:37
14:37 7731

