Макрон пообещал Украине зенитки и истребители

Франция планирует передать Украине дополнительные зенитные комплексы Aster и истребители Mirage, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по оказанию поддержки Киеву.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных) и направим дополнительные самолеты Mirage», – сказал Макрон, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в X.

Он отметил, что Франция вместе с другими участниками коалиции «объявит о новых инициативах». Кроме того, Макрон подчеркнул, что «коалиция желающих» должна и дальше поддерживать Украину в укреплении энергетической инфраструктуры.