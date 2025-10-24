Америка не поддержала заявление о выводе российских войск из Украины

Соединенные Штаты решили не присоединяться к совместному заявлению Украины и западных стран. Об этом сообщает ТАСС.



Заявление было зачитано в штаб-квартире ООН представителем украинского постоянного представительства в День всемирной организации - 24 октября, к нему присоединились 45 стран, включая Австралию, Грузию, Канаду, Новую Зеландию, а также ряд европейских государств – Германию, Францию, Словакию – и Евросоюз в целом.

Согласно тексту документа, присоединившиеся государства поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и требуют немедленного вывода российских войск.