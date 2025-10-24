USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Америка не поддержала заявление о выводе российских войск из Украины

Соединенные Штаты решили не присоединяться к совместному заявлению Украины и западных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было зачитано в штаб-квартире ООН представителем украинского постоянного представительства в День всемирной организации - 24 октября, к нему присоединились 45 стран, включая Австралию, Грузию, Канаду, Новую Зеландию, а также ряд европейских государств – Германию, Францию, Словакию – и Евросоюз в целом.

Согласно тексту документа, присоединившиеся государства поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и требуют немедленного вывода российских войск.

Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Анара Асадли арестовали в зале суда
Анара Асадли арестовали в зале суда
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
Спецпредставители Трампа и Путина встретятся в Майами
Спецпредставители Трампа и Путина встретятся в Майами
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву
