Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»

Министерство юстиции России внесло в реестр «иностранных агентов» востоковеда Руслана Сулейманова, журналистку Ирину Новик (Кузьмичеву), блогеров Дмитрия Чернышевского («Савромат») и Нино Росебашвили, а также проекты «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24». Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно сообщению на сайте ведомства, внесенные в реестр «распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий в Украине и формировали негативный образ российской армии».

Отметим, Руслан Сулейманов родился в Иркутске в азербайджанской семье. Является экспертом по Ближнему Востоку. Окончил факультет мировой политики МГУ. С 2017 по 2022 год работал в ТАСС, в том числе старшим корреспондентом в Каире. После начала войны с Украиной покинул Россию и на данный момент проживает в Баку. Комментирует события на Ближнем Востоке для ведущих мировых изданий, включая The Washington Post и CNN, а также ведет собственный блог в Telegram.

