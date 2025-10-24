В Москве арестовали Окрояна по делу о хищениях

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Окрояна Мкртича Окроевича на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ», – сообщили в суде.

Окроян объявлен в розыск. Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

Окрояну заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору).

АМНТК «Союз» был создан в феврале 1943 года постановлением Государственного комитета обороны. Сейчас предприятие сосредоточено на двух направлениях: разработка газотурбинных приводов и энергоустановок на их основе, а также турбореактивных двигателей для летательных аппаратов. Кроме того, компания разрабатывает научную концепцию запуска интернет-спутников в космос по аналогии со Starlink SpaceX. По данным сайта, АМНТК «Союз» занимается исключительно научной деятельностью и не имеет собственного производства.