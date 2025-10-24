В Армении закрывают телеканал Гарегина II

Парламент Армении на внеочередном заседании принял поправки в закон «Об аудиовизуальных медиа», которые позволят исключить из общественного мультиплекса телеканал «Шогакат», учрежденный Армянской апостольской церковью. Об этом сообщают армянские СМИ.

Поправки в закон поддержали 58 депутатов, против высказались 11. Их авторами стали парламентарии от правящей партии «Гражданский договор». Изменения предусматривают сокращение числа общественных вещателей в стране с трех до двух и отмену для них обязательного требования трансляции образовательных и культурных программ, под которое подпадал духовно-просветительский канал «Шогакат».

В настоящее время статус общественного вещателя в Армении имеют «Шогакат», Общественное телевидение и Первый информационный телеканал. После вступления поправок в силу церковный телеканал будет выведен из общественного мультиплекса.

Канал «Шогакат» был основан в 1998 году католикосом всех армян Гарегином II.