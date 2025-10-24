USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

В Армении закрывают телеканал Гарегина II

20:06 827

Парламент Армении на внеочередном заседании принял поправки в закон «Об аудиовизуальных медиа», которые позволят исключить из общественного мультиплекса телеканал «Шогакат», учрежденный Армянской апостольской церковью. Об этом сообщают армянские СМИ. 

Поправки в закон поддержали 58 депутатов, против высказались 11. Их авторами стали парламентарии от правящей партии «Гражданский договор». Изменения предусматривают сокращение числа общественных вещателей в стране с трех до двух и отмену для них обязательного требования трансляции образовательных и культурных программ, под которое подпадал духовно-просветительский канал «Шогакат».

В настоящее время статус общественного вещателя в Армении имеют «Шогакат», Общественное телевидение и Первый информационный телеканал. После вступления поправок в силу церковный телеканал будет выведен из общественного мультиплекса.

Канал «Шогакат» был основан в 1998 году католикосом всех армян Гарегином II.

Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
21:21 837
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
19:51 2185
Анара Асадли арестовали в зале суда
Анара Асадли арестовали в зале суда
19:30 2680
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 8292
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 8172
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 5349
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
21:29 4613
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 4991
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 3296
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2958
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 5346

ЭТО ВАЖНО

Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
21:21 837
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
19:51 2185
Анара Асадли арестовали в зале суда
Анара Асадли арестовали в зале суда
19:30 2680
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан обновлено 17:35
17:35 8292
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана
Решение Трампа спасает бюджет Азербайджана о развитии ситуации; все еще актуально
11:24 8172
Алиев освободил от должности главу госагентства
Алиев освободил от должности главу госагентства
17:20 5349
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
21:29 4613
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
Бензин и дизель в Азербайджане могут подорожать
16:35 4991
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
Подсудимая Зейналова обвинила экс-начальника в суде
15:37 3296
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать
Экс-премьеру Грузии запретили уезжать обновлено 14:53
14:53 2958
Отменяют льготы для азербайджанских работников
Отменяют льготы для азербайджанских работников
15:29 5346
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться